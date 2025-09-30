Natalidad en Boyacá cae más que el promedio nacional

Boyacá registró una caída del 7% en los nacimientos durante los primeros siete meses de 2025, superando el promedio nacional, que fue del 6,6%, según el más reciente consolidado del DANE. «...Este año ha traído un comportamiento más complejo que el del país, con 5.528 nacimientos frente a los 5.941 del mismo periodo en 2024...», explicó el profesor Jacinto Pineda, director de investigaciones de la SAP. La tendencia confirma un declive sostenido en la natalidad del departamento, que ya acumula una caída del 33,2% entre 2015 y 2024, por encima del 31,3% nacional.

El descenso de la natalidad no es homogéneo: mientras en Tunja se registraron 925 nacimientos, municipios como Sativasur, La Victoria y Pisba apenas reportaron entre 2 y 3 nacimientos. «...La situación es muy compleja; hay territorios con tan baja densidad poblacional que se deben replantear su viabilidad fiscal...», señaló Pineda. En su análisis, el experto también advirtió que la baja natalidad afecta la sostenibilidad económica y social de municipios con poca población, como Sativasur, que ahora es el menos poblado de Boyacá.

Otro factor crítico es el cambio en la edad de maternidad. «...Hoy la tasa específica de fecundidad muestra que las mujeres están teniendo hijos entre los 25 y 34 años, desplazando el rango tradicional de 15 a 19 años...», explicó el investigador. Actualmente, la tasa global de fecundidad en Boyacá es de 1,1%, igual a la nacional, pero muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Esto plantea un desafío futuro para el desarrollo regional, especialmente en zonas rurales donde el envejecimiento y el despoblamiento avanzan sin freno.