Jugadores de la Liga colombiana, convocados a amistosos con la selección de Venezuela

Pese a la dolorosa eliminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección de Venezuela estará disputando dos compromisos amistosos en la próxima doble fecha FIFA de octubre. Tres jugadores de la Liga colombiana fueron citados para estos compromisos.

Oswaldo Vizcarrondo, quien tuvo un paso como jugador en el Once Caldas, es el encargado de comandar a la Vinotinto durante estos compromisos, a la espera de que se designe un entrenador en propiedad. El exdefensa citó 32 jugadores para ambos encuentros.

¿Qué jugadores de la Liga colombiana fueron llamados?

Sin ninguna duda, el principal nombre de la Liga colombiana citado a la selección venezolana es el del portero Joel Graterol, guardameta del América de Cali.

Junto a él también fueron incluidos dos jugadores de La Equidad, el defensa Carlos Vivas y el delantero Jovanny Bolívar. Entretanto, el lateral Delvín Alfonzo, jugador de Águilas Doradas y con paso en Millonarios, no pudo unirse a la convocatoria al no contar con la VISA.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre.



Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025

¿Cuándo serán los partidos?

Venezuela se estará enfrentando a Argentina en el Hard Rock Stadium el próximo 10 de octubre; mientras que el duelo ante Belice será el día 14 del mismo mes, en el Toyota Park.