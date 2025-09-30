Inseguridad en la vía Panamericana, más de ochenta vehículos han sido asaltados entre Cauca y Nariño

Pasto-Nariño

Una grave situación se registra en el eje vial de la vía Panamericana en el sur del país, en donde son recurrentes los actos delincuenciales a través de los cuales los vehículos de carga son objeto del robo de mercancías de alto valor.

En repetidas ocasiones los transportadores han denunciado estos hechos incluso han paralizado el parque automotor pidiendo seguridad como ocurrió el pasado mes de junio.

A esto se suman otros hechos graves como un retén ilegal en el sector de la Fonda en el Patía, el pasado fin de semana, en donde hombres con armas largas atracaron a varios conductores. No escapan de la inseguridad en el tramo los vehículos de transporte de pasajeros que también han sido victimas de los delincuentes en esta vía.

Caracol Radio conoció que en el transcurso de este año al menos 87 vehículos como tractomulas y camiones con carga de café, cerveza, atún, sardina, productos de belleza y gasolina entre otros ha sido hurtados, generando millonarias perdidas no solo para los transportadores sino también para distintos sectores de la economía.

Desde el concejo local se hizo un llamado a que los compromisos que se asumió por parte del ministro de Defensa y que no son distintos a los realizados en otras oportunidades esta vez se cumplan.

“Los compromisos son los mismos, pero realmente el avance no se ve reflejado. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de la Defensa, para que se implementen acciones inmediatas que sean contundentes y que sean reales. Esto viene golpeando la economía del departamento. Esto viene golpeando a los transportadores que hoy no tienen garantías realmente para poder transitar por este corredor nacional”: aseguró el concejal Mario Enríquez Chenas.

Por su parte el concejal Anderson Martínez indicó “ Es algo que se ha venido presentando no solamente en esta época, sino ya varios meses atrás, donde la ciudadanía se ha quejado. Esta es una situación muy compleja de definir, sin embargo, pues esperemos que el ministro de Defensa, conforme lo anunció, cumpla su palabra y se le dé ya de una vez fin a esta situación tan aberrante, hay que proteger a los transportadores”: agregó.

¿Cuáles son los compromisos asumidos?

Según la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño en la reunión más reciente con el ministro de defensa Pedro Sánchez, se reiteró los siguientes compromisos que se espera esta vez se implementen con celeridad:

- Militarización inmediata a los puntos más críticos de la vía panamericana entre Remolino y Popayán

-Recompensas a quien de información de los delincuentes

-Entrega de equipos tácticos, Drones, tanque tas, motocicletas a finales de diciembre

-Equipo especial “METEORO”

-Creación de un Batallón entre los sectores de Remolino- Nariño y Mojarras- Cauca