ICETEX negó irregularidades en sus procesos de contratación tras denuncia de congresista

Desde el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, ICETEX, aseguran que en el instituto no se presentan irregularidades en los procesos de contratación que se realizan en esta entidad. Esta respuesta, se da luego de la denuncia realizada por la representante a la cámara por Bogotá, Catherine Juvinao. “El presidente del ICETEX estaría buscando entregar a dedo 120.000 millones de pesos saltándose el manual de contratación de la entidad!”, dijo Juvinao en su cuenta de X.

Desde el ICETEX aclararon que en este momento se encuentran en un proceso de transformación tecnológica con el fin de responder a las necesidades de los 900.000 beneficiarios de los créditos, los cuales esperan respuestas cada vez más rápidas y efectivas en sus trámites y servicios.

“Todos los proyectos en curso tienen como eje garantizar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior de los estudiantes colombianos”, agregaron desde el Instituto de crédito.

Le puede interesar: Educación básica y superior en el Catatumbo, ya es una realidad

“El ICETEX hace un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información. Mensajes sin contexto, sin validación ni respaldo en fuentes confiables afectan no solo la reputación de la institución, sino también la confianza de los estudiantes y familias que hacen parte de ella”, añadieron.