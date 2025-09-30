Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026 como estrella del show de medio tiempo

La NFL confirmó oficialmente que Bad Bunny será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Con esta elección, el artista se convierte en el primer exponente del reguetón y trap latino en liderar en solitario uno de los escenarios más codiciados del entretenimiento global.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo artístico.

Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny en el Super Bowl 2020, celebró el anuncio con un mensaje en Instagram: “¡Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!”.

SHAKIRA APOYA A BAD BUNNY POR SUPER BOWL INSTAGRAM SHAKIRA Ampliar

Jennifer Lopez, Bruno Mars y Jay-Z también expresaron su apoyo, destacando el impacto cultural de su participación.

Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC — jlo (@JLo) September 29, 2025

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, expresó en un comunicado:

“Esto va más allá de mí. Es por quienes vinieron antes y corrieron yardas infinitas para que yo pudiera anotar este touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia.”

También puede leer: Doja Cat llega a Bogotá con su Tour Ma Vie: confirmado en el Movistar Arena el 15 de febrero 2026

El espectáculo, producido por Roc Nation y patrocinado por Apple Music, tendrá una duración aproximada de 13 minutos y se espera que incluya algunos de sus mayores éxitos, además de posibles colaboraciones sorpresa.

La elección de Bad Bunny responde a su enorme influencia global: ha sido el artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos, ha ganado múltiples Latin Grammy, y recientemente reunió a más de medio millón de personas en su residencia en Puerto Rico.

Aunque la confirmación ha sido celebrada por millones de fans, también ha generado controversia entre sectores conservadores que cuestionan su activismo político y el uso predominante del español en sus canciones.

Sin embargo, la NFL apuesta por la diversidad y la representación cultural, reconociendo el poder de la música latina en el escenario más visto del planeta.

El Super Bowl 2026 promete ser una noche histórica no solo para el deporte, sino para la música y la identidad latina.