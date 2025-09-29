Boyacá es el mejor destino regional de Sudamérica

Boyacá le ganó a la Araucanía de Chile, Canelones de Uruguay, Mendoza de Argentina y Minas Gerais de Brasil.

Boyacá

En una ceremonia que se realizó en Cancún, México, el departamento de Boyacá fue elegido el mejor destino regional de Sudamérica.

De nuevo el departamento de Boyacá fue destacado como uno de los destinos turísticos favoritos de colombianos y extranjeros.

En el hotel AVA Resort Cancún, México, se realizó la ceremonia de gala de América Latina para la premiación de los World Travel Awards 2025; donde Boyacá, fue Ganador como Mejor Destino Regional de Sudamérica.

World Travel Awards se estableció en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística y allí Boyacá fue seleccionado y galardonado como Mejor Destino Regional de Sudamérica.

La condecoración fue recibida por la gestora social, Daniela Assis, y la secretaria de Turismo del departamento, Ana María Rojas.

