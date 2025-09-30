Esta semana se disputará la primera Copa Interamericana de Ciclomontañismo en Anserma, Caldas

Manizales

Serán dos días de competencia en que ciclistas colombianos y mexicanos participarán de la Copa Interamericana de Ciclomontañismo el próximo 4 de octubre y el 5 de ese mes, la final de la Copa Let’s go Interdepartamental. De Querétaro (México), vienen 22 ciclistas, mientras que la delegación nacional estará conformada por los mejores exponentes del ciclismo como el Team Colombia.

Alexander Ospina, es el coordinador de deportes e indica que la pista de tres kilómetros, donde correrán los participantes está ubicada detrás del hospital. “En este momento hay tres equipos inscritos: Colombia, México y XCO. El domingo, dentro de la final, también tendremos la carrera de los países invitados. De la representación mexicana, 8 son de élite y el resto, recreativos que quisieron venir a nuestro municipio a conocer y participar. De Colombia, vienen los mejores ciclomontañistas. En dicha final del domingo, participarán entre 300 y 350 ciclistas”.

Las categorías participantes son: tetero, preinfantil, infantil, prejuvenil, juvenil, mayores, expertos y señor máster. En las últimas horas, la delegación azteca aterrizó en el Eje Cafetero para participar de mencionadas copas que se desarrollarán el primer fin de semana de octubre.

Además, están a la espera si se confirma la participación del equipo nacional de Venezuela para dichas competencias.