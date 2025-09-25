Congreso llega a acuerdo para aprobar presupuesto en primer debate: Estas son las reacciones

Colombia

En la tarde de este miércoles 24 de septiembre las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Tras llegar a un acuerdo multipartidista, se terminó aprobando allí la ponencia mayoritaria que proponía bajar el monto del presupuesto de 557 a 547 billones de pesos.

A propósito, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, destacó que se llegara a consensos para eliminar los artículos con los que no se tenía acuerdos.

“La función que le corresponde al Congreso es debatir, legislar, ponerse de acuerdo, votar sí o votar no, eliminamos varios artículos. Eso es la democracia, si había que eliminarlos y no estaban todos de acuerdo, pues se eliminaron. Pero sacamos adelante la ponencia”.

Los artículos eliminados:

También, se refirió Velásquez a algunos de los artículos eliminados, entre estos el relacionado con el Fondo de Pensiones Territoriales, el que se refería a las vigencias futuras y uno mamás que proponía la creación de fondos de crédito.

“Se eliminaron los artículos que tenían que ver con el FONPET porque existe una ley que es la 2468, ley que salió este año, y lo que traía el proyecto de presupuesto era ir en contra de algunos artículos que ya se habían aprobado en la 2468. Se eliminó también el artículo de vigencias futuras, porque generaba muchas preocupaciones. También se eliminó la creación de un fondo que se estaba generando para crédito”.

Por su parte el senador y precandidato del Partido Conservador, Efráin Cepeda, celebró que por ahora, el presupuesto no vaya a ser decretado. Aún así, reiteró que votará de forma negativa a la Reforma Tributaria.

“Logramos frenar lo más importante, la dictadura fiscal, que el gobierno nacional sacara por decreto el presupuesto a su acomodo. Logramos recortar una serie de artículos peligrosos como aquel que disponía que el gobierno nacional pudiese con las vigencias futuras cambiarlas, que hubiera las vigencias futuras. Seguimos en la discusión en las plenarias y nos vemos en la reforma tributaria y Efraín Cepeda la va a votar negativamente”.

Sumado a esto, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, calificó el presupuesto presenatdo por el Gobierno Nacional como “desfinanciado e irreal”.

Agregó el congresista que aunque “entiende la posición de akgunos compañeros de la oposición de atajar el decretazo”, su voto se mantuvo negativo e informó que no apoyará la Reforma Tributaria.

¿Qué sigue ahora en el trámite del presupuesto?

Lo que sigue ahora en el trámite del Presupuesto General de la Nación es que se radiquen las ponencias para su segundo debate y que se discutan dichos articulados en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el plazo máximo para lograr su aprobación es el próximo 20 de octubre.