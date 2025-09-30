Tunja

Cortes de luz en Boyacá: EBSA anuncia fechas y municipios afectados

EBSA programó cortes de luz en Boyacá entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre para realizar mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Los afectados incluyen a Tunja, Villa de Leyva y otros municipios.

Felipe Carreño

Caracol Radio

Durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre de 2025, varios sectores de Boyacá experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico. Las zonas afectadas incluyen áreas de Tunja, Villa de Leyva, Pesca, Ventaquemada, Moniquirá, entre otras. La programación de cortes establece horarios específicos, que oscilan entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Dependiendo de las condiciones climáticas, algunos cortes podrían ser reprogramados. La EBSA ha proporcionado canales de atención para resolver dudas sobre los cortes y el servicio.

29 de septiembreTinjacáVereda Funza Alto8 a. m. - 5 p. m.
PescaVeredas Nocuata, Chingua, Llano Grande, Mochaga y Suanme9 a. m. - 10 a. m.
OicatáVereda Guintiva, Sector Ladrillera8 a. m. - 5 p. m.
VentaquemadaVereda Montoya8 a. m. - 5 p. m.
CiénagaVereda Tapias8 a. m. - 5 p. m.
PaunaVereda Piedra Groda8 a. m. - 4 p. m.
30 de septiembreTinjacáVereda Funza Alto8 a. m. - 5 p. m.
PescaVereda Butaga8 a. m. - 5 p. m.
OicatáVereda Guintiva8 a. m. - 5 p. m.
VentaquemadaVereda Montoya8 a. m. - 5 p. m.
CiénagaVereda San Vicente8 a. m. - 5 p. m.
Puerto BoyacáVeredas Las Quinchas, Quince Letras, Matecoco, La Arenosa, Puerto Pinzón8 a. m. - 10 a. m.
MoniquiráVereda Papayal8 a. m. - 1 p. m.
1 de octubreTinjacáVereda Funza Alto8 a. m. - 5 p. m.
PescaVereda Butaga8 a. m. - 5 p. m.
OicatáVereda Guintiva8 a. m. - 5 p. m.
VentaquemadaVereda Motoya8 a. m. - 5 p. m.
2 de octubreTunjaUrbanización Villa Cristales calle 4A9 a. m. - 4 p. m.
PescaVeredas Carbonera, Butanga, Hato, Chaguata, Puerta Chiquita8 a. m. - 5 p. m.
ViracacháVereda Naranjos8 a. m. - 5 p. m.
Villa de LeyvaCarrera 9 con calle 17, vereda Robles8 a. m. - 5 p. m.
3 de octubrePescaVereda Corazón8 a. m. - 5 p. m.
ViracacháVereda Caros Galindos8 a. m. - 5 p. m.
Puerto BoyacáVeredas El Marañal, Puerto Gutiérrez, Cocomono8 a. m. - 5 p. m.
5 de octubrePaz de RíoSector Industrial Mina, El Uvo y Andina8 a. m. - 5 p. m.
Puerto BoyacáCarreras 5 y 8 entre calles 14 y 17, barrio El Progreso7 a. m. - 5 p. m.

