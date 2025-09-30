Certificación TIC para más de 2.500 estudiantes de Tunja

La Secretaría de las TIC de Boyacá entregó hoy más de 2.500 certificados a estudiantes de siete instituciones educativas de Tunja, quienes completaron el curso «...Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial...». La secretaria Sandra Urrutia destacó que este programa no solo otorga conocimientos en IA generativa, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades blandas y el uso responsable de las redes sociales a través del programa Ciber Paz. «...Boyacá es un referente en la apropiación digital, y con estos jóvenes damos un paso más hacia el futuro...», aseguró Urrutia.

A nivel departamental, más de 4.200 estudiantes de 30 municipios han completado la formación en TIC, un esfuerzo que continúa con la implementación de programas como Impacto Maker. Urrutia explicó que este nuevo programa enseñará a los jóvenes a estructurar proyectos, con el fin de aplicar las herramientas digitales en sectores como la agricultura o el turismo local. «...Queremos que nuestros jóvenes, no solo se queden en Boyacá, sino que también utilicen la tecnología para solucionar problemas reales en sus comunidades...», comentó la funcionaria.

FOTO I CARACOL RADIO Ampliar

El programa también incluye capacitaciones futuras, como la fase de Talento Tech, que abarcará áreas como programación, inteligencia artificial y blockchain. La Secretaría invita a estudiantes y docentes a participar de los cursos gratuitos y virtuales, disponibles a través de la plataforma Conectados en Grande. «...La educación digital es la clave para que nuestros jóvenes puedan prosperar en un mundo cada vez más tecnológico...», concluyó Urrutia.