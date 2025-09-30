Campesino herido con motosierra espera cirugía que Nueva EPS y hospitales en Bucaramanga le niegan

Bucaramanga

Un caso de dilaciones administrativas mantiene en riesgo la recuperación de Segundo Miguel León Peña, un paciente que sufrió un accidente con una motosierra en el municipio de El Carmen de Chucurí y por la gravedad de las heridas, fue remitido a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

A Segundo León, campesino de 45 años, a su llegada al Hospital El Carmen, del Carmen de Chucurí, se le practicó una primera intervención en la axila, pero aún espera una cirugía en una mano afectada, razón por la que fue remitido a Bucaramanga donde lleva más de una semana esperando la intervención médica.

Según John Pimiento, gerente del Hospital El Carmen, solo el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, cuentan con los especialistas para el tipo de procedimiento que requiere, pero ambos han negado la atención.

“Hay un trámite administrativo el cual no ha permitido que se haga el procedimiento. Los únicos que tienen especialista en mano que le están atendiendo en Nueva Eps son el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario. El universitario lo negó porque no tienen cupo, están muy llenos. Y lo que tengo entendido es que el Hospital Internacional de Colombia lo niega porque está solicitando que se haga un pago anticipado de la cirugía que la EPS no tiene autorizado hacer en la regional Santander por orden, pues, desde la nacional”, señaló.

Mientras el paciente sigue hospitalizado, su recuperación se complica cada día más. La familia de Segundo León, denuncia que la demora en la cirugía no solo agrava la lesión de la mano, sino que también podría dejarle secuelas permanentes e impedirle volver a trabajar.

“En medio de todo ese problema que se está presentando está don Segundo, esperando que aún le hagan una intervención en la mano y cada día que pasa pues se compromete mucho más la recuperación que pueda llegar a tener posterior a la cirugía”, agregó John Pimiento, gerente del Hospital El Carmen.