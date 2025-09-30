14 municipios de Santander en alerta por lluvias y heladas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pedro Conde, coordinador de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo del departamento

Bucaramanga

De acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, hay 14 municipios del departamento en alerta naranja por deslizamientos, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Además, hay probabilidad de heladas en Berlín, por bajas temperaturas.

¿Cuáles municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos?

Aguada, Charalá, Chima, Confines, Contratación, El Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, La Paz, Oiba, San Benito, Santa Helena del Opón, Simacota y Suaita.

¿Qué significa esta alerta?

Alerta naranja: El río presenta niveles altos o hay lluvias intensas en la cuenca que podrían causar desbordamientos en las próximas horas.

Hay creciente súbita de ríos de Santander

Según Pedro Conde, coordinador de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo del departamento, también se presenta creciente súbita de los ríos: Carare, Opón, Lebrija y Sogamoso.

Probabilidad de helada en corregimiento del departamento:

Las autoridades mencionaron probabilidad de heladas en el corregimiento de Berlín perteneciente al municipio de Tona, por lo que hacen un llamado a los ciudadanos y agricultores de la zona a estar atentos a las indicaciones de Gestión del Riesgo durante los próximos días para evitar emergencias.



