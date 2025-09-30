¿Qué se sabe de las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga?

Bucaramanga

El proceso para las elecciones atípicas en Bucaramanga aún no tiene una línea de tiempo definida por parte de la Registraduría Nacional. Así lo confirmó la Gobernación de Santander, luego de sostener una reunión con la entidad y demás instituciones del departamento.

“Aunque no hay calendario oficial, desde ya se garantiza que, una vez se fije la fecha, los candidatos tendrán las condiciones necesarias para realizar sus inscripciones, adelantar campaña política y contar con las garantías que exige la norma electoral", señaló Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander.

Elecciones Consejos de Juventud

Por ahora, lo único confirmado es que el próximo 19 de octubre se realizarán las elecciones de los Consejos de Juventud, tanto en el ámbito departamental como municipal.

Hernández informó que se habilitarán 367 puestos de votación y 900 mesas en todo el territorio, respaldados por un plan de seguridad integral.

Consultas interpartidistas en Santander

Además, la Registraduría notificó que el 26 de octubre no se llevarán a cabo consultas interpartidistas en Santander, como inicialmente se había previsto. Solo en caso de recibir nuevas instrucciones desde el nivel nacional podría modificarse esta decisión.

De momento, Bucaramanga continúa a la espera de que se defina el cronograma oficial para las elecciones atípicas en las que se elegirá al próximo alcalde de la ciudad.