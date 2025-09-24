“Estamos muy preocupados por esas capturas a disidentes de las FARC”: alcalde Marmato

Manizales

El alcalde de Marmato, Carlos Alberto Cortés confirmó que alias Andrés de las disidencias de alias calarcá estaba en el municipio desde hace tres meses, incluso hay denuncias que hay más personas de esta organización en esa localidad

Caracol Radio, habló con el mandatario de Marmato quien confirmó que esta persona ya era reconocida en el municipio, pero nunca sospecharon que se tratará de un hombre perseguido por la justicia por ser miembro de las disidencias de las FARC. Cortés comentó que esta persona al parecer estaba acompañada por seis personas más y ante este panorama hay mucha zozobra en la localidad

“Nosotros nos sorprendimos el pasado domingo porque la gente a las 7 de la mañana nos empezó a llamar sobre unos disparos, sobre ráfagas que se escuchaban y ya en horas de la tarde empezamos a dar cuenta que habían capturado a alias Andrés”, dijo el mandatario

El alcalde hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen los operativos en la zona

“La gente dice que él estaba en una finca que estaba alquilada y estaban por ahí sembrando tomate y café. Entonces, uno sí se preocupa porque hablan de que eran más, que por lo menos desde hace tres meses había 6 personas acompañando al hoy capturado”, comentó el alcalde

El alcalde desmintió que estuviese amenazado por estos hechos en el occidente de Caldas