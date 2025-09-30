Autoridades investigan la trágica muerte de un bebé de 11 meses en un jardín de La Calera

En las últimas horas, se conoció la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Según los familiares, el menor habría sido llevado por las profesoras al Hospital Divino Salvador de Sopó sin signos vitales. Exigen respuestas por parte de las autoridades para esclarecer los hechos.

“Estamos hablando de la muerte de un niño menor de un año, el cual se dejó en su jardín completamente bien, el niño se dejó bien, y estas profesoras traen al niño a urgencias ya muerto”, aseguró Daniela Padilla, familiar del menor.

El Hospital Divino Salvador de Sopó sacó un comunicado de prensa en el que informan que, en efecto, el bebé ingresó sin signos vitales y que, a pesar de activar el código azul pediátrico, no fue posible salvarle la vida.

Sin embargo, hasta el momento las causas del fallecimiento del menor se desconocen. La familia Rodríguez Narváez está a la espera del dictamen de Medicina Legal.

En la noche del lunes 29 de septiembre, los habitantes de La Calera realizaron una velaton para exigir justicia por la muerte del bebé.