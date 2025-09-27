Encuentran sin vida al joven de 16 años que cayó en el Humedal La Vaca en Bogotá

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de 16 años en el humedal La Vaca, ubicado en el barrio Villamilia de la localidad de Kennedy.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre varios jóvenes que se encontraban en el cuerpo de agua y la desaparición inmediata de uno de ellos.

De acuerdo con el mayor Jhonatan Camilo Salazar, subcomandante de la estación de Policía Kennedy, cuerpos de bomberos y equipos de búsqueda acudieron de inmediato al lugar y recuperaron el cuerpo del menor sumergido en el humedal.

Las labores de rescate y la recolección de evidencias estuvieron a cargo de los organismos de emergencia y la policía local.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El hallazgo ocurrió sobre las 4:00 p.m. en el sector Villamilia, localidad de Kennedy.

Bomberos de Bogotá y Policía atendieron la emergencia y realizaron la recuperación del cuerpo en el humedal.

La autoridad competente inició el procedimiento de inspección y levantamiento del cadáver para establecer la causa de la muerte y remitir el caso a Medicina Legal.