Nueva víctima por licor adulterado en Barranquilla: van 12 muertos

La tragedia por intoxicación masiva con licor adulterado sigue cobrando víctimas en Barranquilla. En las últimas horas se elevó a 12 los muertos.

De acuerdo con la información de las autoridades que atienden el caso, esta persona murió cuando recibía atención médica en el Camino Adelita de Char, uno de los dos centros asistenciales donde fueron llevados los afectados.

Se conoció que la víctima respondía al nombre de Jorge Luis Matta.

Así las cosas, ya son siete las personas que han fallecido en centros médicos y cinco en vías públicas o dentro de viviendas.

Los fallecidos que han sido corroborados por las autoridades en hospitales son: Nicolás Manuel Medrano, quien fabricó la bebida; José Felipe Crespo Ortiz, Helmot Enrique Escolar, Pedro Pablo Capachero Caraballo, Emérito Alberto Miranda y Jorge Luis Matta y un hombre que no ha sido identificado.

Mientras tanto, fallecieron dentro de inmuebles Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y alias ‘Zombi’.

También una mujer y un hombre, que hasta el momento no han sido identificados, murieron en vía pública.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Nuevo Hospital General de Barranquilla y en Adelita de Char continúan nueve personas batallando por su vida.