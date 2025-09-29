VIDEO | Así intentan estafar a comerciantes en Bucaramanga con billetes falsos de $100 mil

Bucaramanga

Un video que circula en redes sociales mostró al menos dos momentos en los que una mujer intentó pagar con billetes falsos de $100.000 en establecimientos comerciales de Bucaramanga.

La mujer señalada de intentar estafar a los comerciantes, al verse descubierta huyó en una motocicleta, lo que despertó la alerta entre los ciudadanos. Uno de los que denunció la situación y quien pidió que no se revelara su nombre por seguridad, relató cómo pudo ser víctima de estos estafadores.

“Es una persona de edad, uno confía en ese tema y me paga con un billete 100 y generalmente uno casi siempre no tiene sencillo, o sea, si yo le pedí el favor tiene más sencillo, también como que le di la oportunidad a ella y entonces inicialmente me dijo que no, ya después el acompañante en la moto le solicitó que le diera 10.000 y en ese momento fue cuando me pidió otro martillo, ella venía por un martillo, entonces cuando me agaché, hizo el cambio del billete, pero uno ya lleva tanto tiempo en este tema del comercio y uno ya conoce”, relató el comerciante.

Tras conocerse el caso, otros comerciantes manifestaron también haber sido víctimas de intentos similares de estafa relacionados con billetes de $100.000 falsos.

“Sí nos hemos enterado de las personas y si las he visto pasar también. Hay personas que han pasado y sí sé quiénes fueron las personas que pasaron a hacer eso, pero lo que tienen que hacer es fijarse muy bien a quien le da la plata, para en el momento de una reaccionar y no permitir una cosa de esas y de una vez en vez de devolver el billete romperlo, porque si no le van a dar la opción para que lo sigan haciendo, si no lo recibiste tú, entonces lo van a entregar a otra persona que de pronto es más inocente al no conocer un billete falso o de verdad”, comentó Rosalba Díaz, ciudadana.

La alerta se mantiene entre los comerciantes, quienes piden a la comunidad estar atentos y verificar el dinero recibido, por su parte las autoridades advierten que en caso de identificar algún billete falso, denunciar de inmediato ante la Fiscalía.

En vídeo quedó registra la presunta mujer implicada en estos hechos: