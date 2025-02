Petro cuestionó decreto que autoriza importación de cannabis: “campesinos se matan por la marihuana”

Colombia

En medio de su intervención en la Cumbre de Gobernadores convocada en la ciudad de Villa de Leyva, el presidente Gustavo Petro dejó ver su molestia por el decreto que emitió el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para permitir la importación de cannabis medicinal al país.

“Ahora me está pidiendo el ICA permiso para importar cannabis medicina. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Y luego no se están matando los campesinos allá en el norte del Cauca por la marihuana?¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista de una política de seguridad?”, le reclamó el mandatario a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

El mandatario también recriminó “que el Congreso por un voto, voto que uno podría decir fue de tal partido, de tal partido, porque siempre habrá alguien que no fue; podría decir hasta fue por culpa del Pacto Histórico; pero por un voto no aprobó la legalización de la marihuana en Colombia, como si la han legalizado no sé cuántos países de Europa y fundamentalmente de donde se nos impartió la orden de matarnos entre nosotros mismos”.