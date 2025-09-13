‘Cannabis’ dentro de las marcas colombianas en el NYFW

Algo que diferencia a Cannabis es su apuesta por la sostenibilidad. Esto se refleja en su colección “La semilla del futuro”, donde demuestran su compromiso ecológico al implementar en la elaboración de sus prendas fibra de caña, según explicó el creador de la marca Carlos Martínez en A Vivir.

El New York Fashion Week es una de las grandes vitrinas de la moda en el mundo y cada año recibe las propuestas de los diseñadores con mayor reconocimiento.

Este logro es un hecho histórico que confirma el auge de la moda colombiana en el escenario internacional. En medio de un proceso de selección que incluyó propuestas de diseñadores de San Victorino y el Restrepo, la Cámara de Comercio de Bogotá busca integrar a quienes hacen parte de la moda popular con el circuito global.

Con 35 años de historia, Cannabis reafirma su lugar como una marca que no solo ha marcado la moda en Colombia, sino que ahora proyecta su identidad y visión sostenible en las pasarelas internacionales.