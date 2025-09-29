Transportadores en Chía llegaron a acuerdo con la Alcaldía: no habrá paro este 29 de septiembre
El gremio expresó su inconformidad con las restricciones de movilidad que establece la alcaldía municipal.
Cundinamarca
En las últimas horas, el gremio de transportadores de Chía en Cundinamarca anunciaron que no se llevará a cabo un paro este lunes 29 de septiembre en las vías de entrada y salida del municipio.
El paro estaba programado para empezar desde las 6 de la mañana, bloqueando los corredores principales de Chía. Esto como forma de protesta de los transportadores a un decreto municipal que restringe el paso de tractocamiones por la vía Cota-Chía entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche.
Estas medidas afectarían, según señalan los transportadores de carga, su trabajo y su economía.
“Damos viabilidad a la propuesta por parte de la administración de Chía, de paso meritorio hasta el día 3 de octubre de 2025 para suspender el proyecto de decreto y a su vez instalar las mesas para revisar la modificación del pico y placa ambiental”, aseguró Edison Pava, líder vocero de los transportadores.
La protesta fue aplazada debido a los acuerdos que llegaron con la Secretaría de Movilidad en presencia de la Personería, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte.
¿Por qué habría pico y placa ambiental y restricción de movilidad para los vehículos de carga en Chía?
El alcalde de Chía, Leonordo Donoso, aseguró que se ha visto obligado a tomar medidas ante el problema de movilidad del municipio, que recibe cerca de 100.000 vehículos diarios.
Entre las medidas se encuentran el pico y placa ambiental para vehículos particulares y de carga.
Según Donoso, se toman estas medidas ante las trabas del Gobierno Nacional para comenzar las obras de la Troncal de Los Andes que permanece paralizada ante los múltiples procesos judiciales que están aún sin resolver.