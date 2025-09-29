Transportadores en Chía llegaron a acuerdo con la Alcaldía: no habrá paro este 29 de septiembre

Cundinamarca

En las últimas horas, el gremio de transportadores de Chía en Cundinamarca anunciaron que no se llevará a cabo un paro este lunes 29 de septiembre en las vías de entrada y salida del municipio.

El paro estaba programado para empezar desde las 6 de la mañana, bloqueando los corredores principales de Chía. Esto como forma de protesta de los transportadores a un decreto municipal que restringe el paso de tractocamiones por la vía Cota-Chía entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche.

Estas medidas afectarían, según señalan los transportadores de carga, su trabajo y su economía.

“Damos viabilidad a la propuesta por parte de la administración de Chía, de paso meritorio hasta el día 3 de octubre de 2025 para suspender el proyecto de decreto y a su vez instalar las mesas para revisar la modificación del pico y placa ambiental ”, aseguró Edison Pava, líder vocero de los transportadores.

La protesta fue aplazada debido a los acuerdos que llegaron con la Secretaría de Movilidad en presencia de la Personería, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte.

¿Por qué habría pico y placa ambiental y restricción de movilidad para los vehículos de carga en Chía?

El alcalde de Chía, Leonordo Donoso , aseguró que se ha visto obligado a tomar medidas ante el problema de movilidad del municipio, que recibe cerca de 100.000 vehículos diarios.

Entre las medidas se encuentran el pico y placa ambiental para vehículos particulares y de carga.