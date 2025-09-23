Alcalde propone Pico y Placa en Chía para transporte de carga: horarios y cómo sería la medida

Movilidad en el municipio de Chía: Foto tomada de la Alcaldía de Chía / X

Leonardo Donoso, alcalde de Chía, se refirió a la suspensión indefinida de la audiencia pública para la modificación de la licencia ambiental de la Troncal de los Andes. Esta vía, crucial para descongestionar el corredor vial entre Funza, Cota y Chía, lleva siete años en construcción y está financiada con el peaje de los Andes.

El alcalde Donoso advirtió que, ante la falta de soluciones, se verá obligado a tomar medidas para mitigar los problemas de tráfico y contaminación en Chía. Entre esas planteó un Pico y Placa para vehículos y transporte de carga pesada.

Horarios y cómo sería la medida

Según explicó, la restricción total a la circulación sería entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Tal como ha reiterado Donosa, Chía se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión de la región Sabana Centro con Bogotá y con vías nacionales de alto flujo vehicular.

Por tal razón, el municipio recibe más de 100.000 vehículos diarios, una cifra que, según señaló Donoso, desborda la capacidad de su infraestructura vial.

“Ya no aguanta Chía más, los trancones son eternos, los decibeles de ruido, las emisiones sobrepasan. Hemos hecho mediciones, tratamos de mitigarlo con un pico y placa ambiental, pero ya cuando hay una respuesta indefinida, pues yo también tengo que tomar una decisión que mitigue el impacto también en la calidad de vida de los ciudadanos de Chía.

A partir del 15 de octubre estoy planteando un pico y placa total para carga de 6 de la mañana a 8 de la noche y que el tráfico pesado únicamente pase en la noche porque no, Chía no aguanta más", explicó.

La medida del nuevo Pico y Placa significa que ningún vehículo de carga pesada podrá circular por las vías de Chía en el horario establecido por la Alcaldía, es decir, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. De acuerdo con la Alcaldía local solo se permitirán excepciones relacionadas con el abastecimiento básico y el suministro de bienes y servicios esenciales.

Chía necesitaba una vía urgente para descongestionar el municipio

Donoso criticó la falta de respuestas del Gobierno Nacional, comparando la situación con la de la vía al Llano, y cuestionó por qué otros proyectos de infraestructura en el país avanzan mientras la Troncal de los Andes permanece paralizada.

“Chía necesitaba una vía urgente para descongestionar el occidente con el norte con Cundinamarca y que hemos tenido que soportar sobre la avenida Pradera que es una vía municipal que no tiene las características”, indicó.

Además de descongestionar las vías internas de Chía, el Pico y Placa para carga pesada busca mejorar los indicadores de seguridad vial y contribuir a la calidad del aire.

