Capturado responsable de abusar sexualmente a joven de 22 años en Cundinamarca

Cundinamarca

El pasado 19 de septiembre de 2025 una joven de 22 años habría sido abusada sexualmente en el municipio de Tena, Cundinamarca por parte de otro joven de 23 años.

En menos de una semana, las autoridades lograron la captura del presunto responsable. Tras recolectar materiales probatorios, revisar cámaras de seguridad, realizar entrevistas y también gracias a la información brindada por la comunidad, se identificó a Jesús Antonio Gómez Campos

Este hombre fue capturado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.

"Esta captura se realizó por orden judicial tras una investigación que inició el pasado 19 de septiembre, cuando la víctima fue agredida. Este delincuente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y en este momento está con medida intramural en centro penitenciario y carcelario“, aseguró el coronel de la Policía Metropolitana de Cundinamarca, Miguel Díaz.

Refuerzo de patrullas púrpura

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , anunció la llegada al departamento de cuatro patrullas púrpura que serán operadas por la Policía.

“Estas patrullas serán las encargadas de atender de manera exclusiva los casos de violencias basadas en género, mujer y familia . También contamos con 15 duplas psicosociales que atienden en cada provincia los temas relacionados con violencia hacia la mujer dirigidas y coordinadas por la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Departamento”, indicó el gobernador.

Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar casos de violencia intrafamiliar y de género en las siguientes líneas: 155 o 123.