Santa Marta abrió el diálogo sobre conservación, economía y sostenibilidad de los centros históricos

Expertos compartieron experiencias y propuestas durante el II Foro de Centros Históricos en el Claustro San Juan Nepomuceno, en Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Centro Histórico de Santa Marta realizó, en el Claustro San Juan Nepomuceno, el II Foro de Centros Históricos, un espacio de reflexión y construcción colectiva sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el ‘corazón patrimonial’ de la ciudad.

“Este foro reafirma que el Centro Histórico no es solo un lugar de memoria, sino un escenario vivo que requiere de la unión de todos los sectores para garantizar su preservación y proyección hacia el futuro”, señaló Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico de Santa Marta.

La agenda de conversatorios abordó temas clave como gobernanza, desarrollo económico, conservación, historia, innovación, inversión y sostenibilidad, y se destacó la participación de exalcaldes, representantes de gremios, investigadores, empresarios y líderes de iniciativas ciudadanas que compartieron experiencias y estrategias para la preservación y revitalización del Centro Histórico.

Le puede interesar: En Santa Marta, los motociclistas que alteren las placas de sus vehículos podrían ir a la cárcel

La jornada permitió analizar el pasado, presente y futuro de estos espacios urbanos, debatir sobre la conservación arquitectónica, la dinamización comercial, la prevención de la gentrificación, el fortalecimiento de la economía local y el uso de la tecnología como herramienta para potenciar el patrimonio.

“El conocimiento académico debe ponerse al servicio de la ciudad y de su gente; por eso es tan importante que desde la Universidad podamos aportar a la construcción de un modelo sostenible para el Centro Histórico”, destacó Jorge Elías Caro, vicerrector de Investigación de la Universidad del Magdalena.

Este foro ratificó el compromiso de todos los actores de trabajar de manera articulada para que el Centro de Santa Marta siga siendo un referente de identidad, memoria y desarrollo sostenible para las próximas generaciones.