“Renuncie a su cargo y hágase elegir”: Ministro Eduardo Montealegre a magistrado Jorge Enrique Ibáñez

El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre arremetió contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en el marco de la polémica en torno a la reforma pensional.

Leer: Recta final de Reforma Pensional en Corte Constitucional: Ibáñez envía pruebas a partes en el proceso

Lo hizo por medio de un mensaje de WhatsApp en el que acusa al presidente del alto Tribunal de “convertir” la Corte Constitucional, “en un sector de oposición política al primer Gobierno de izquierda de Colombia”.

Leer: Estas son las pruebas que pide el magistrado Ibáñez sobre la Pensional que molestaron a Benedetti

“Ver el salto de trapecista, de una Corte históricamente defensora de los derechos sociales, a girar hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por el, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio. Como ex magistrado de la Corte Constitucional protesto. Es insólito que, los juristas que se dicen filosóficamente liberales, guarden silencio ante los pasos de gigante que se están dando, para convertir a esta Corte, en la más retardataria de la historia. “Y cuando llegaron por mi, ya era demasiado tarde”“, se lee en el mensaje que Montealegre dirigió a Ibáñez.

“Utiliza su cargo de presidente de la Corte Constutucional para hacer politiquería”: Montealegre a Ibáñez

“Si Ibáñez Nájar quiere convertirse en “lider” de la oposición - sin ningún apoyo social - la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional, para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos", se lee.

Leer: Señalan a magistrado Jorge Enrique Ibáñez de dilatar estudio de Reforma Pensional: enemistad manifiesta

El actual jefe de la cartera Justicia del Gobierno de Gustavo Petro, recordó que el también fue presidente de la alta corte para señalar, “no puedo guardar silencio ante el desbarrancadero institucional que quiere provocar Ibáñez, con su desbordada - y descarada- participación en política. Y todos callan”.