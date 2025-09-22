Recta final de Reforma Pensional en Corte Constitucional: Ibáñez envía pruebas a partes en el proceso

JUSTICIA

Luego de tres meses después de que la Corte Constitucional encontrara vicios de procedimiento en la Reforma Pensional y devolviera esta ley a la Cámara de Representantes, el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, iniciará con el análisis que determinará si se pude implementar el nuevo modelo pensional en Colombia.

Le puede interesar Corte Suprema ratifica la condena a un soldado que abandonó su puesto para vender armamento

Corte Constitucional: reforma pensional

Con las actas y pruebas enviadas por la Cámara de Representantes, el magistrado Ibáñez notificó a todas las partes intervinientes en el proceso: A la senadora Paloma Valencia en calidad de demandante y al procurador general, Gregorio Eljach.

Tras esta notificación se espera que el magistrado Ibáñez realice una ponencia y la presente a la Sala Plena, en dónde se decidirá la legalidad de esta Reforma. Tendrá en cuenta las actas y documentos solicitados que demuestren que el vicio de trámite fue subsanado.

Le puede interesar: Hay que sacar la reforma pensional adelante: Julián López, presidente de la Cámara de Representantes

Procuraduría defiende la Reforma Pensional

En el concepto enviado a la Corte Constitucional el 18 de septiembre, el Ministerio Público reitera que estas actas de las sesiones extraordinarias cumplen una función de transparencia y fe pública a actos internos del Congreso.

No obstante, para la Procuraduría en el eventual caso de que se haya presentado alguna irregularidad, esto no tiene la virtualidad de viciar la legalidad de la Reforma Pensional (ley 2381 de 2024).

“Toda vez que las actas no hacen parte del trámite legislativo en sentido estricto, sino que se limitan a fungir como medios de prueba. En tal caso, la Corte Constitucional igual tiene otros medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes, que como las grabaciones de las sesiones, cumplen con los estándares exigidos por la misma Corte”, indica la Procuraduría.

Lea también: Reforma pensional de Petro: 5 puntos clave para entender por qué la Corte aún no la aprueba

En ese sentido, dice el Ministerio Público que esas actas no son el único método para verificar que se subsanó la ley de forma correcta, pues también están las grabaciones de las sesiones.

Cabe resaltar que para la última semana de septiembre el magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez, redactaría una ponencia que será debatida en Sala Plena y allí se determinará si se puede implementar el nuevo sistema pensional en el país.