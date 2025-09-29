Peatón murió arrollado por un vehículo de alta gama en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un peatón. El hecho se registró en las últimas horas en el kilómetro 6 de la vía al mar, que conecta a Bucaramanga con Rionegro, sector del barrio los Colorados.

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un vehículo de alta gama de color negro y de placas KKR-515 de Floridablanca, arrolló al ciudadano, quien quedó tendido sobre la carretera.

Víctima y conductor identificado

La víctima fue identificada como Pedro Javier Pérez Ramírez, de 54 años, quien al parecer intentó cruzar la calzada, cuando fue arrollado por el vehículo.

El conductor, un hombre de 31 años, natural de Sabana de Torres, permaneció en el lugar tras el accidente.

Las autoridades confirmaron que, pese a la rápida solicitud de apoyo a la central de radio, cuando la ambulancia llegó al sitio, el personal médico verificó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

“La unidad móvil de criminalística realizó el levantamiento del cuerpo y adelanta la recopilación de videos y testimonios para esclarecer lo ocurrido. El conductor permaneció en el sitio y se le practicaron pruebas de alcoholemia, las cuales no arrojaron resultados positivos preliminares. El vehículo fue inmovilizado y quedó bajo disposición de la Fiscalía”, explicó el Yesid Villamizar, agente de tránsito de Bucaramanga.

Comunidad protestó en el lugar de los hechos

El informe policial señala que la comunidad se encontraba exaltada tras el accidente, lo que obligó a las autoridades a controlar la situación mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La Dirección de Tránsito aprovechó el caso para insistir en la importancia de respetar las normas viales.

“La prioridad en la vía siempre la tiene el peatón. Es un fuerte llamado a conductores, pasajeros y peatones para que cumplan lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, especialmente cruzar por los pasos peatonales y respetar los límites de velocidad”, señaló el funcionario de Tránsito de Bucaramanga.

Además, las autoridades recordaron que durante las últimas horas se registraron otros accidentes en Bucaramanga, algunos de ellos con menores de edad involucrados, por lo que reiteraron el llamado a la prudencia y al cumplimiento de las normas.