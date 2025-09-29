‘Pacho’ López habló sobre su continuidad como técnico de Santa Fe, luego de golear a La Equidad

En uno de los compromisos de la jornada dominical por la fecha 13 de la Liga Colombiana, Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Equidad en el estadio El Campín de Bogotá y se ubicó séptimo en la tabla de posiciones con 20 puntos.

Francisco López asumió como técnico interino, tras la salida de Jorge Bava. El equipo no solo dio un buen resultado, sino que también gustó. El marcador lo abrió el experimentado delantero Hugo Rodallega, después llegó un golazo de Omar Fernandez Frasica, y el tercero fue espectacular en un remate de Alexis Zapata, quien fue inicialista y selló la victoria.

⏱ 90' FA FA FAAAAAAAA 🇮🇩. Gran victoria del León 🦁.



Santa Fe 3⃣-0⃣ Equidad#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/irt2XhC08t — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2025

¿Qué dijo el Francisco ‘Pacho’ López tras el triunfo?

“Es un equipo que tiene muchísimos jugadores y todos están aptos para jugar, la tarea más difícil es seleccionar los 18, lo he hablado con ellos todo el tiempo... Además de eso, no solo entrenan bien, sino que en el campo vuelven y hacen una presentación como lo que hacen hoy y eso muestra que tenemos una excelente nómina conformada para pensar en grande y seguirle dando confianza a los que no vienen jugando y a los que mejor lo van haciendo", indicó el entrenador encargado en la conferencia de prensa tras el partido.

En las declaraciones también estuvo presente Elvis Perlaza, una de las figuras de la cancha que aportó en la zona defensiva y en el ataque de los santafereños, ante el vistoso juego del equipo explicó.

“El profe nos dio esas herramientas hoy para tener una salida diferente a la que veníamos trayendo y por ese trabajo en esta semana con base en eso y pienso que el equipo encontró otra forma, tuvo una movilidad importante que nos dio la posibilidad de tener un juego más fluido en una presión tras perdida porque estábamos siempre cortos... Hoy estuvieron jugadores que no venían jugando, hoy demostraron que están para jugar, es difícil porque todos son jugadores importantes”.

El goleador del campeonato en el semestre anterior, Hugo Rodallega, regresó al gol por Liga tras marcar ante Medellín por Copa Colombia. Frente a esto, ‘Pacho’ indicó; “Sumado a eso es un sentimiento de ellos porque Hugo y Harold tándem fundamental. Hacen que Hugo pueda tener muchas más acciones de gol y desgastarse menos, al no venir a recuperar la pelota o hacer una tarea defensiva, porque no perdemos la pelota en la zona tres, podemos saltar más rápido... ir saltando líneas de pase en una o dos intenciones".

“A esta hinchada le gusta mucho la tenencia de la pelota... El equipo de ‘Pacho’ es el equipo de Independiente Santa Fe y ha sido más fácil en esta oportunidad y que en la pasada porque tengo el respaldo de ellos, tengo jugadores muy grandes; Hugo, Elvis (Perlaza), Daniel (Torres), Marmolejo, que al final hacen la tarea más fácil... Es el equipo de esos jugadores que en la adversidad siempre han sido resilientes, esta es otra etapa en la que necesitamos nuevamente unirnos... seguir adelante y porque no soñar con los dos objetivos que tenemos que es la Copa Colombia y la Liga", puntualizó en entrenador de Santa Fe.

Tras la salida del técnico campeón Jorge Bava a Cerro Porteño, ante una importante oferta del equipo paraguayo, la dirigencia del club evalúa posibles opciones para cubrir el cargo. Ante los buenos resultados que ha tenido López, cuando tiene la oportunidad de dirigir, es un factor clave en el futuro del club, al que respondió.

“En cuanto al presidente no, yo soy un empleado del club y estoy a la disposición de él. Creo que ha tomado siempre las mejores decisiones, la llegada del profe Jorge en su momento, estuvo bien, fue una buena decisión, conseguimos la décima estrella y lo que decida la junta directiva está bien y lo voy a aceptar”.