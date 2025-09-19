Capturan a alias ‘Ever’ y alias ‘El Mono’, integrantes del Clan del Golfo; delinquían en Risaralda

Capturados dos de los más buscados del Clan del Golfo en Risaralda (foto: Policía Nacional)

En un operativo conjunto entre tropas del Batallón San Mateo y la Sijín de la Policía en Risaralda, fue capturado en zona rural de Apía, Leonardo José Correa Pérez, alias ‘Ever’, considerado uno de los jefes de sicarios y del microtráfico del Clan del Golfo en el Eje Cafetero.

La operación se desarrolló en la vereda Campana Baja de Apía, Risaralda, tras más de seis meses de seguimientos de inteligencia que permitieron establecer sus rutas de movilidad, ubicar las caletas donde se ocultaba y desmantelar la red de colaboradores que lo mantenía protegido en el occidente del departamento.

Alias ‘Ever’ habría asumido el control del Clan del Golfo en Risaralda, luego de la muerte de alias ‘Colonia’ y la captura de alias ‘Costeño’. Desde entonces, coordinaba el componente de sicariato y la distribución de drogas en municipios y zonas rurales del departamento. El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, confirmó la captura e indicó que siguen en operativos para evitar la expansión de este grupo criminal.

“Yo recibí la información por parte del coronel Palomino y me parece que es positivo que nuestra Fuerza Pública esté haciendo el patrullaje, las actividades para capturar a las personas que atemorizan a la comunidad; eso demuestra que si hay una articulación entre nuestros organismos de seguridad y que la comunidad de Risaralda quiere estar en paz y nos compartimos el actuar de grupos al margen de la ley en territorio risaldense.”

Correa Pérez, figuraba en el cartel de los más buscados y tenía en su contra una orden de captura por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes. Su detención representa un golpe estratégico contra el componente criminal focalizado de esta estructura.

Las autoridades confirmaron que continúan desplegadas en las zonas rurales de Risaralda para ubicar a los demás integrantes de la red y avanzar en las investigaciones contra cómplices que le brindaban apoyo logístico.

Otra captura del cártel

También capturaron a alias “El Mono”, quien también integraba el volante de los más buscados en el departamento de Risaralda; fue aprehendido en el departamento del Meta.

El capturado, natural del municipio de Mistrató, era requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, cuenta con una anotación por violencia intrafamiliar registrada en Pereira en el año 2020.

Carlos Andrés Munera Angel, Alias “El Mono”, se encontraba encargado de la elaboración de droga sintética conocida como “TUCIBÍ” y de la recolección del dinero producto de su venta a expendedores en el municipio de Belén de Umbría.

De acuerdo con las investigaciones, desde hace aproximadamente cuatro meses integraba el componente criminal focalizado de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.