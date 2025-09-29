López califica la delincuencia del Valle como “estructural” y critica gestión de Dilian Francisco

El representante y presidente de la Cámara, Julián López relató un incidente ocurrido durante un Consejo de Seguridad en Palmira (Valle del Cauca), donde, según él, fue interrumpido y censurado por el ministro de Defensa Pedro Sánchez y personal de la gobernación.

López explicó en 6AM de Caracol Radio que, al presentar sus conclusiones, señaló que la delincuencia en el Valle del Cauca es estructural y que la gobernadora Toro ha estado al frente del departamento por más de 10 años, periodo en el que el promedio de homicidios ha sido de 2.315.

El representante argumentó que las estrategias discutidas en el Consejo de Seguridad no ayudarían a combatir la delincuencia de manera estructural. Esta afirmación generó una fuerte reacción y el ministro lo mandó a callar.

Noticia en desarrollo