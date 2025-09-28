Presidente de la Cámara denuncia que Mindefensa lo habría mandado a callar y aseguró agresiones

Colombia

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció irregularidades ocurridas durante el Consejo de Seguridad realizado en Palmira, que contó con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Según López, su equipo de comunicaciones fue obligado a borrar material grabado y su secretaria privada fue agredida por integrantes del equipo de la Gobernación.

Además, aseguró que el ministro de Defensa lo mandó a callar e impidió su participación en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El congresista también cuestionó el tono del Consejo, al que calificó como un “comité de aplausos”, pese a que, según él, los indicadores de seguridad en el Valle del Cauca reflejan una crisis profunda.

“Aquí nosotros llevamos más de 2.000 asesinatos en 2020, más de 2.000 en 2021, más de 2.000 en 2022 y ya casi 1.700 en lo que va de 2025. Y pese a eso, pareciera que estuviéramos en un comité de aplausos”, afirmó López.

El presidente de la Cámara pidió resultados concretos frente al aumento de homicidios, secuestros y extorsiones, y cuestionó el manejo de los recursos de la sobretasa de seguridad en el departamento. “Callar frente a la inseguridad no es opción”, concluyó.