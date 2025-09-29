Festival Mundial de Salsa 2025: delegaciones internacionales, homenajes y competencias de alto nivel

Del 25 al 28 de septiembre, el Coliseo El Pueblo se transformó en la Ciudadela de la Salsa para recibir la edición número 20 del Festival Mundial de Salsa de Cali, un evento que reunió a más de 1600 artistas en escena y miles de asistentes que celebraron la riqueza cultural del ritmo caleño.

Con delegaciones de Panamá, México, Estados Unidos y Suiza, el festival ofreció una programación diversa que incluyó competencias en categorías amateur, profesional y élite, talleres de salsa caleña, conversatorios con melómanos e investigadores, y una feria de emprendimientos salseros.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al maestro Wilson Manyoma, con la participación de la orquesta Manyoma Brothers.

La competencia Ensamble, que fusionó orquestas en vivo con bailarines, fue uno de los espectáculos más aplaudidos, junto a la presentación de la orquesta Son Mujeres, que destacó el papel femenino en la salsa.

La Caseta de la Salsa ofreció actividades familiares, encuentros de coleccionistas y espacios de formación artística.

La directora del festival, Diana Giraldo, junto a la Secretaría de Cultura de Cali, resaltaron el valor patrimonial del evento, que reafirma a Cali como la Capital Mundial de la Salsa y como un referente internacional en la formación y circulación de artistas salseros.