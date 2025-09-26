Farándula

“Que Me Quiera Má”: Lo nuevo de Marc Anthony y Wisin una fusión de ritmos latinos

Dos íconos boricuas se unen en una explosiva colaboración estrenada en vivo, en Premios Juventud, desde Panamá ante miles de espectadores.

QUE ME QUIERA MA MARC ANTHONY Y WISIN CREDITO FLECHAS MUSIC SEP 2025

La edición número 22 de los Premios Juventud, celebrada en Panamá, fue testigo de un momento histórico para la música latina: el estreno mundial de “Que Me Quiera Má”, la esperada colaboración entre Marc Anthony y Wisin.

La presentación en vivo unió por primera vez a estos dos gigantes boricuas en un escenario, desatando ovaciones y emoción entre los asistentes.

QUE ME QUIERA MA MARC 2 ANTHONY Y WISIN CREDITO FLECHAS MUSIC SEP 2025

El tema, una fusión de bachata urbana, mezcla la potencia vocal de Marc Anthony con la energía versátil de Wisin, dando vida a una canción que celebra el empoderamiento y la resiliencia tras el desamor.

“Si te sientes orgulloso de ser latino, sube las manos arriba”, gritó Wisin al finalizar, mientras el público respondía con euforia.

El videoclip, dirigido por Charlie Nelson y grabado en Miami, refuerza la vibra festiva con escenas tropicales y nocturnas que elevan la experiencia visual del sencillo.

Más que una colaboración, “Que Me Quiera Má” representa la unión de generaciones y estilos que reafirman la vigencia de la música latina en el mundo.

