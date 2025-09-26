“Que Me Quiera Má”: Lo nuevo de Marc Anthony y Wisin una fusión de ritmos latinos

La edición número 22 de los Premios Juventud, celebrada en Panamá, fue testigo de un momento histórico para la música latina: el estreno mundial de “Que Me Quiera Má”, la esperada colaboración entre Marc Anthony y Wisin.

La presentación en vivo unió por primera vez a estos dos gigantes boricuas en un escenario, desatando ovaciones y emoción entre los asistentes.

QUE ME QUIERA MA MARC 2 ANTHONY Y WISIN CREDITO FLECHAS MUSIC SEP 2025 Ampliar

El tema, una fusión de bachata urbana, mezcla la potencia vocal de Marc Anthony con la energía versátil de Wisin, dando vida a una canción que celebra el empoderamiento y la resiliencia tras el desamor.

También puede leer: Premios Juventud 2025: talento joven, colaboraciones explosivas y homenajes emotivos

“Si te sientes orgulloso de ser latino, sube las manos arriba”, gritó Wisin al finalizar, mientras el público respondía con euforia.

El videoclip, dirigido por Charlie Nelson y grabado en Miami, refuerza la vibra festiva con escenas tropicales y nocturnas que elevan la experiencia visual del sencillo.

Más que una colaboración, “Que Me Quiera Má” representa la unión de generaciones y estilos que reafirman la vigencia de la música latina en el mundo.