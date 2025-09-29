Extranjero con historial delictivo fue expulsado en Cartagena por Migración Colombia

Una operación conjunta de la Dirección Regional Caribe de Migración Colombia culminó con la expulsión de un ciudadano estadounidense con historial delictivo, quien se encontraba en el país de manera irregular.

El individuo, que había intentado permanecer en Colombia sin cumplir con los requisitos migratorios, representaba un claro riesgo para la seguridad y convivencia ciudadana.

Desde el momento de su llegada a Colombia, su comportamiento despertó las alertas de las autoridades migratorias.

En su revisión, se descubrió que el extranjero había ingresado al país en múltiples ocasiones, excediendo el límite permitido de 180 días de estancia como turista. Sin embargo, su comportamiento no terminó allí.

Tras realizarse una revisión más exhaustiva de su equipaje, se halló una pequeña cantidad de cocaína, lo que elevó aún más las preocupaciones sobre su potencial para representar un riesgo para el país.

Adicionalmente posee un historial criminal, incluyendo el uso de documentos fraudulentos y un arresto previo por robo en su país de origen. Este caso es solo uno de los muchos que enfrentan los oficiales de Migración.

En lo corrido del 2025, más de 2.500 extranjeros han sido inadmitidos en el país y más de 200 han sido expulsados debido a diversas irregularidades migratorias, fraudes o riesgos de seguridad.

Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia, expresa su preocupación ante estos casos y resalta el compromiso de la entidad con la protección de los colombianos y la lucha contra la ilegalidad.

“Este tipo de situaciones son un claro recordatorio de la importancia de mantener un control migratorio estricto. Las personas que intentan ingresar al país de manera irregular, o que tienen antecedentes delictivos, representan un alto riesgo para la seguridad nacional y para la convivencia pacífica de nuestras comunidades.”, afirmó la funcionaria.