Feria virtual de posgrados en la Universidad de Cartagena este 10 y 11 de junio

La Universidad de Cartagena realizará este 10 y 11 de junio la feria virtual ‘EXPOSGRADOS 2026’, un espacio diseñado para conectar a profesionales egresados con su amplia oferta de especializaciones, maestrías y doctorados.

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El evento permitirá conocer las diferentes opciones de formación avanzada, resolver inquietudes y descubrir oportunidades para impulsar el crecimiento académico y profesional.

Como gran atractivo de esta edición, la Universidad pondrá a disposición más de 200 inscripciones gratuitas para los programas de posgrado participantes. Este beneficio permitirá a cientos de aspirantes iniciar su proceso de admisión sin asumir el costo habitual de inscripción, convirtiendo a EXPOSGRADOS 2026 en una oportunidad única para dar el siguiente paso en su proyecto profesional.

Los interesados podrán acceder a este beneficio desde cualquier lugar, utilizando su celular, computador o tableta, sin necesidad de desplazamientos y con la comodidad de realizar el proceso de manera virtual las 36 horas que dura el evento.

El horario de atención al público será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el 10 de junio; y de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. el 11 de junio.

Conoce los programas participantes

Maestrías: Maestría en Química, Maestría en Ciencias Farmacéuticas, Maestría en Ingeniería Química, Maestría en Educación con Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales Y del Lenguaje, Maestría en Enfermería, Maestría en Derecho, Maestría en Ingeniería Ambiental, Maestría en Familia y Género, Maestría en Humanidades Contemporáneas, Maestría en Ingeniería de Alimentos, Maestría en Enfermería en Salud Mental, Maestría en Salud Sexual Y Reproductiva, Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, Maestría en Inmunología, Maestría en Gestión del Talento Humano y Maestría en Lenguas Extranjeras Aplicadas (Presencial Y Virtual).

Especializaciones: Especialización en Ingeniería de Vías Terrestres, Especialización en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar, Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialización en Finanzas, Especialización en Gestión Gerencial, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoria en Salud, Especialización en Gerencia en Salud, Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción, Especialización en Derechos Humanos (Virtual) y Especialización en Didáctica y Tic (Virtual).

Doctorados: Doctorado en Ingeniería, Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, Doctorado en Toxicología Ambiental, Doctorado en Medicina Tropical, Doctorado en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Ciencias De La Educación y Doctorado en Estudios del Desarrollo.

Con esta iniciativa la Universidad de Cartagena continúa fortaleciendo el acceso a la educación superior y reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente cualificados, brindando herramientas que les permitan seguir creciendo, especializarse y afrontar con éxito los retos de un entorno cada vez más competitivo.