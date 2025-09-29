Estas son las 9 caras del Pacto Histórico de donde saldrá la lista a la Cámara por Boyacá

En Boyacá son nueve las personas que se harán contar en esa consulta de donde saldrán los 6 que harán parte de la lista a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Boyacá

El sábado 27 de septiembre se conoció la lista de los aspirantes del Pacto Histórico que participarán en la consulta en la que se elegirá a un candidato presidencial entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Así mismo se dio a conocer que también habrá consulta para definir la lista cerrada al Senado y Cámara de Representantes en los 32 departamentos.

En Boyacá son nueve las personas que se harán contar en esa consulta de donde saldrán los 6 que harán parte de la lista a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En diálogo con Caracol Radio, Pedro José Suárez Vacca, actual Representante a la Cámara y quien aspira a repetir habló de la consulta del 26 de octubre.

“Se trata de una decisión que se había adoptado hace meses atrás. El Pacto Histórico considera que sus candidaturas deben reflejar el interés popular. Entonces, se consideró que lo pertinente era que se hiciera una consulta para escoger no sólo los candidatos presidenciales, sino también los candidatos a Senado y a Cámara en todo el territorio nacional”.

Se refirió a lo que se tenía previsto hacer en Boyacá.

“Si bien aquí en el departamento, en principio el Pacto Histórico, había tomado la determinación de no ir a consultas, en las reuniones de la Junta Nacional, que está compuesta por los presidentes de todos los partidos que forman parte del Pacto Histórico, se optó porque lo correcto era que el orden de las listas se escogiera a través de esa consulta de carácter abierto en cada departamento y por esa razón, esperamos que el próximo 26 de octubre la gente nos acompañe masivamente a escoger los candidatos al Senado, Cámara y presidencia de la República”.

Cómo surgieron esos nombres.

“Nos inscribimos más o menos 12 - 13 personas para la Cámara de Representantes. Aquí en el departamento de Boyacá y luego de haberse hecho un filtro en el nivel departamental y nacional se han escogido estos nombres para que entre ellos se defina quiénes vamos. Espero estar por supuesto allí y formar parte de esta lista, y lo que sucederá el 26 de octubre es que se determinará las 6 primeras personas en votación que serán quienes representen la lista del Pacto Histórico en el departamento de Boyacá”, aseguró Suárez Vacca.

Precandidatos Cámara de Representantes

Pedro José Suárez Vacca, Representante a la Cámara y quién salió elegido con 22.353 votos

José Luis Bohórquez López, exalcalde de Duitama y quien en la elección de 2023 sacó 12.843 votos

Astrid Castellanos Correcha, médica, defensora de derechos humanos, exdirectora de la Casa de la Mujer de la UPTC, docente universitaria

Nini Johanna Ángel Ávila, líder de Jenesano de Colombia Humana

Pedro René Jiménez, twittero de Paipa

Nelson Nereo Toro Moreno, líder Polo Democrático

Dumar Andrés Peña Orrego, ingeniero de Transportes y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Lázaro Rojas, líder campesino

Nubia Esperanza Suárez Castañeda, líder de Tunja

Precandidatos Senado por Boyacá

Aída Avella Esquivel, actual senadora, oriunda de Sogamoso

Carolina Rodríguez Contreras, oriunda de Chiquinquirá, excandidata a la Cámara.