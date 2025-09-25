Especiales

“Colombia es un país de mucha institucionalidad”: Fabián Hernández

Para el CEO de Movistar, la democracia en Colombia es fuerte. A pesar de los retos que enfrentan los futuros procesos electorales, considera que esta “siempre ha imperado a pesar de las ideologías”.

Fabián Hernández, CEO de Movistar. | Foto: Caracol Radio

El Festival de las Ideas 2025 reunió a todos los sectores de la vida pública del país para tratar los temas más importantes de la agenda nacional de cara al 2026. En ese contexto, Fabián Hernández, CEO de Movistar, se refirió al que considera el mayor reto de la democracia actualmente: “darse un espacio de discusión para depurar las ideas, para debatirlas siempre desde el respeto”, procurando buscar “buenas fuentes de información para decidir”.

En esa vía, resaltó el papel de las telecomunicaciones en los procesos democráticos. “La tecnología fortalece la democracia, nos permite hacernos una opinión del mundo… permite cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de las personas”. Desde su perspectiva, ejemplo de ello es la cobertura en Internet que ofrece Movistar, al llegar al 64% de los hogares en Colombia y acercar el servicio a más comunidades.

Consulte, a continuación, la entrevista completa:

