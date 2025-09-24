“Más allá de las ideologías, todos estamos construyendo el mismo país”: Diageo

En el marco del Festival de las Ideas 2025, Carlos Ortiz, director de Relaciones Corporativas de DIAGEO, señaló que la compañía genera más de 200.000 empleos y aporta a la economía cerca de 5.000 millones de dólares. Para impulsar esas cifras, hizo un llamado en pro de reglas de juego claras en materia fiscal y regulatoria para garantizar la sostenibilidad del sector.

Asimismo, advirtió sobre cambios abruptos en la carga impositiva que a su criterio pueden incentivar el contrabando y la ilegalidad, afectando las finanzas públicas y la competitividad de la industria. Ortiz subrayó que espacios como el Festival son esenciales para debatir sobre el papel de las empresas, reducir la polarización y construir consensos en torno al país que se quiere para los próximos años.

Vea aquí la entrevista completa: