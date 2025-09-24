Confianza y diálogo: los llamados de BAT para superar los retos que llegan en 2026
Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Externos de la compañía hizo un llamado, en el Festival de las Ideas, a construir puentes, recuperar la confianza y unir al país de cara a los comicios del próximo año.
Desde Villa de Leyva, el ejecutivo señaló que los desafíos del país van más allá de las elecciones de 2026 y responden a fenómenos globales como la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza en los partidos políticos. Por ello, destacó la importancia de espacios como el Festival de las Ideas para generar acuerdos y construir puentes desde el diálogo.
Restrepo recordó, además, iniciativas como la Fundación BAT Colombia, que promueve la cultura popular como motor de unión social; y consideró, de cara a las presidenciales del próximo año, que el futuro presidente debe ser un líder incluyente, capaz de escuchar y administrar con transparencia.
A continuación entrevista completa: