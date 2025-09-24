Confianza y diálogo: los llamados de BAT para superar los retos que llegan en 2026

Juan Carlos Restrepo invitó a recuperar la confianza ciudadana de cara a los retos globales y a las elecciones de 2026.| Foto: Caracol Radio

Desde Villa de Leyva, el ejecutivo señaló que los desafíos del país van más allá de las elecciones de 2026 y responden a fenómenos globales como la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza en los partidos políticos. Por ello, destacó la importancia de espacios como el Festival de las Ideas para generar acuerdos y construir puentes desde el diálogo.

Restrepo recordó, además, iniciativas como la Fundación BAT Colombia, que promueve la cultura popular como motor de unión social; y consideró, de cara a las presidenciales del próximo año, que el futuro presidente debe ser un líder incluyente, capaz de escuchar y administrar con transparencia.

A continuación entrevista completa: