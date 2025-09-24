“Los empresarios tenemos el deber y la obligación de apoyar el diálogo”: Indra

José Fernando Quintero, CEO de Indra Group Colombia, afirmó en El Festival de las Ideas 2025, que el empresariado tiene la responsabilidad de impulsar escenarios donde se expongan de manera abierta las diferentes posturas que habitan el país. Para él, estos espacios fortalecen la confianza, consolidan la democracia y fomentan la planeación con visión de largo plazo.

Quintero sostuvo que la construcción de consensos es un deber de quienes lideran el sector privado. Más allá de las diferencias ideológicas, la democracia sólo se ejerce plenamente cuando existe un debate abierto que permita avanzar hacia proyectos nacionales de desarrollo sostenible.

A continuación la entrevista completa: