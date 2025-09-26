Sebastián Yatra presenta: “Canción para regresar” junto a Belinda, Gente de Zona y Lucho RK

Sebastián Yatra continúa sorprendiendo con su capacidad de conectar emociones y talentos. Esta vez lo hace con “Canción para regresar”, su nuevo sencillo en colaboración con Belinda, Gente de Zona y Lucho RK, una mezcla de reguetón festivo y melodías nostálgicas que evocan los recuerdos del verano, la amistad y los amores que marcan la vida.

La canción nació en Ibiza, durante un encuentro creativo entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH, y fue creciendo hasta sumar las voces de Belinda y Gente de Zona. El resultado es una pieza musical que invita a revivir momentos con esa persona especial que ya no está, pero con quien se sueña volver.

También puede leer: Maelo Ruiz: una voz inconfundible en la Salsa con una trayectoria que abarca más de tres décadas

El videoclip, dirigido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, fue grabado en locaciones como Formentera, Puerto Rico y Miami, y refleja la espontaneidad y frescura del proceso creativo. Con imágenes capturadas de forma casual, el video transmite autenticidad y cercanía, haciendo que el público se sienta parte de la experiencia.

CANCION PARA REGRESAR YATRA CREDITO UNIVERSAL MUSIC COL SEPT 2025 Ampliar

Desde que Belinda compartió un adelanto en redes sociales, el tema generó gran expectativa. Clips de Yatra junto a sus colaboradores en el estudio avivaron aún más la conversación digital, posicionando el lanzamiento como uno de los más esperados del final del verano.

Le puede interesar: Pasabordo revive su clásico ‘Quisiera’: con nueva versión y EP que celebra su historia

Actualmente, Sebastián Yatra culmina su Entre Tanta Gente Summer Tour en el Movistar Arena de Madrid, y celebra también su debut como coach en La Voz España, transmitido por Antena 3 y Disney+. Con este lanzamiento, el cierre de su gira y su incursión en la televisión, Sebastián Yatra reafirma su lugar como uno de los artistas más versátiles e influyentes del pop latino.