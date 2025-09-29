¿Cuándo juega el Bayern Múnich? Fecha y hora del partido de Luis Díaz en Champions League / Getty Images

¡Vuelve la Champions League! Esta semana se disputará la segunda jornada de la Fase de Liga y se espera que los nueve de los diez futbolistas colombianos que se encuentran en competencia puedan sumar minutos con sus respectivos equipos.

Como es de esperarse, los focos apuntan a Luis Díaz con el Bayern Múnich, Richard Ríos con Benfica, Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa e incluso Juan David Cabal en la Juventus. Todos ellos seguramente serán seguidos de cerca por Néstor Lorenzo, pensando en los compromisos que se avecinan en Selección Colombia.

¿Cuándo juega el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Champions League?

El Bayern Múnich de Luis Díaz regresará a la acción ni más ni menos que frente al modesto Pafos de Chipre, en compromiso programado para el martes 30 de septiembre a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana).

Se trata de un duelo a-priori sencillo para el conjunto bávaro, teniendo en cuenta que suma seis partidos disputados ante conjuntos chipriotas. Todos los ganó y anotó 31 goles (5 por partido en promedio).

Claro está que este será el primer encuentro entre ambos equipos en Champions, recordando que Pafos está debutando. Así pues, se trata de una oportunidad perfecta para que Lucho anote su primer tanto en el vigente certamen.

Luis Díaz junto a Harry Kane, jugadores del Bayern Múnich.

Partidos de los otros futbolistas colombianos

Martes 30 de septiembre

Chelsea vs. Benfica (Richard Ríos) / 2 de la tarde.

(Dávinson Sánchez) Galatasaray vs. Liverpool / 2 de la tarde.

Pafos vs. Bayern Múnich (Luis Díaz) / 2 de la tarde.

Miércoles primero de octubre

(Kevin Medina, Camilo Durán) Qarabag vs. Copenhague / 11:45 de la mañana.

Napoli vs. Sporting de Lisboa (Luis Javier Suárez) / 2 de la tarde.

Villarreal vs. Juventus (Juan Cabal) / 2 de la tarde.

Arsenal vs. Olympiacos / 2 de la tarde*

*Aunque Cristhian Mosquera está convocado en el Arsenal, Alexéi Rojas Fedorushchenko no fue tenido en cuenta debido a que se encuentra concentrado con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20.

Tabla de posiciones en la Champions League