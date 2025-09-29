¿Cómo se jugará la segunda fecha de la Champions League? Conozca los partidos de los colombianos

Regresan las emociones de la Liga de Campeones en esta edición 2025-26. Esta semana se jugarán los partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de Liga, en donde compiten los mejores 36 equipos del viejo continente.

Con ocho colombianos en la primera instancia de la competencia, ya se vislumbra lo que podrá ser el futuro de los nuestros en la Champions League. Luis Díaz es uno de los favoritos a alzar el trofeo con Bayern Múnich, que es una aplanadora en Alemania y aspira a quedarse con la ‘orejona’.

También se espera la actuación de Kevin Medina y Camilo Durán, jugadores de Qarabag de Azerbaiyán. Los colombianos fueron muy importantes en el triunfo de su equipo en la jornada anterior, cuando vencieron 3-2 a Benfica como visitantes, club donde actúa Richard Ríos.

Esta jornada llega tras la ceremonia de premiación del Balón de Oro, en la que destacó Ousmane Dembélé, coronado como el mejor jugador del mundo, quien tuvo una temporada brillante con París Saint-Germain y quedó campeón de la Liga de Campeones, Liga Francesa y de la Supercopa de Europa. Ante esto, el duelo más estelar de la jornada será la visita del equipo francés a Barcelona.

Así se jugará la segunda fecha de la Champions League

Martes 30 de septiembre

[11:45 AM] Kairat vs. Real Madrid

[11:45 AM] Atalanta vs. Club Brujas

[2:00 PM] Marsella vs. Ajax

[2:00 PM] Inter vs. Salvia Praga

[2:00 PM] Chelsea vs. Benfica (Richard Ríos)

[2:00 PM] Galatasaray (Davinson Sánchez)vs. Liverpoool

[2:00 PM] Pafos vs. Bayern Múnich (Luis Díaz)

[2:00 PM] Bodo Glimt vs. Tottenham

[2:00 PM] Atlético de Madrid vs. Frankfurt

Miércoles 1 de octubre

[11:45 AM] Qarabağ (Kevin Medina y Camilo Durán) vs. Kobenhavn

[11:45 AM] Union Sainte-Gilloise vs. Newcastle

[2:00 PM] Mónaco vs. Manchestar City

[2:00 PM] Dortmund vs. Atletic

[2:00 PM] Napoli vs. Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez)

[2:00 PM] Villareal vs. Juventus (Juan David Cabal)

[2:00 PM] Arsenal (Cristhian Mosquera)vs. Olympiacos

[2:00 PM] Barcelona vs. PSG

[2:00 PM] Leverkusen vs. PSV