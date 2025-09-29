Cuáles son los tres barrios más exclusivos de Manizales, según IA: Son estrato 5 y 6

Manizales es una de las ciudades más queridas de Colombia. Está ubicada en la región cafetera montañosa del oeste del país. Es conocida por sus calles empinadas y las vistas del volcán Nevado del Ruiz cercano, junto con su monumento a Simón Bolívar.

Recientemente, Manizales recibió el reconocimiento como la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica, con el Premio ONU-Hábitat LATAM. Este reconocimiento fue otorgado tras ser seleccionada entre 15 mil ciudades.

La selección se llevó a cabo mediante un exhaustivo análisis técnico, fundamentado en 85 indicadores cuidadosamente alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Manizales fue la única ciudad colombiana entre las 10 finalistas y hoy se consolida como una de las ganadoras, junto a ciudades líderes de la región.

El reconocimiento busca visibilizar y premiar a las ciudades que impulsan políticas y proyectos orientados a la sostenibilidad urbana, la equidad social y la resiliencia climática, alineados a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por este reconocimiento y con la ayuda de la IA de ChatGPT se encontraron cuáles son los tres barrios más exclusivos de Manizales:

Palermo: Tradicionalmente es uno de los barrios de más alto estrato, con viviendas de lujo, buena ubicación, vistas y servicios. Es un barrio residencial y familiar, está cercano a universidades, colegios y con mucha actividad cultural. Es de estrato 6 y con sus numerosos cafés, restaurantes y tiendas, ofrece gran variedad de lugares para explorar. Además, está cerca de la Universidad de Caldas, lo que lo convierte en un barrio popular entre estudiantes y académicos.

Está ubicado en la comuna Palogrande reconocida por su desarrollo y crecimiento. Según una guía de recomendaciones, Palermo es una de las mejores zonas para vivir en Manizales

La Florida: Ha crecido mucho como zona residencial de alto nivel, con conjuntos cerrados y casas campestres, buscada por quienes quieren combinar tranquilidad con calidad de vida y naturaleza. El barrio La Florida en Manizales es de estrato 6, siendo considerado un sector de lujo, naturaleza y exclusividad. Algunos proyectos residenciales destacados incluyen Emmanuel, Portal de la Florida, Conjunto Valles de la Florida y Benevento. También hay disponibilidad de apartamentos en la zona.

La Florida se encuentra cerca del barrio de Lusitania, así como de El Trébol. Aunque se asocia a menudo con Manizales, gran parte de La Florida se encuentra en territorio de Villamaría, colindando con la iglesia de San Juan María Vianey.

Estrella: Ubicado en zona elevada, ofrece grandes casas, buenas vistas, espaciosas propiedades, lo que lo hace atractivo para quienes buscan exclusividad.

Es conocido como un importante sector gastronómico y comercial, valorado por su tranquilidad y su ubicación estratégica entre las avenidas principales de la ciudad, está valorado entre estrato 5 y 6.

Es un sector muy bien conectado, con diversas rutas de transporte público disponibles. Además, las autoridades municipales están implementando un proyecto de valorización, los “Bulevares de la Estrella”, para mejorar el flujo vehicular, la movilidad peatonal y la conexión con las avenidas principales.