¿Cómo se les dice a los de Choachí? El curioso gentilicio que muchos no conocen

Ubicado a menos de 40 kilómetros de Bogotá, el municipio de Choachí, en el departamento de Cundinamarca, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos naturales más populares de la sabana. Conocido por sus famosas aguas termales, su cercanía al Páramo de Cruz Verde y su rica tradición cultural, es un lugar que recibe cientos de visitantes cada fin de semana.

Sin embargo, aunque muchos colombianos han visitado este encantador municipio, pocos saben realmente cómo se llaman sus habitantes. ¿“Choachinenses”? ¿“Choachieños”? ¿“Choachunos”? La respuesta, aunque oficial, sigue generando curiosidad.

Choachí: una tierra de historia y naturaleza

Antes de resolver el misterio del gentilicio, es importante destacar que Choachí tiene una historia rica que se remonta a los tiempos de la civilización muisca, quienes habitaban esta región mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles.

Hoy en día, es conocido por su belleza paisajística, sus caminos ancestrales, cascadas imponentes como La Chorrera (la más alta de Colombia) y por supuesto, sus aguas termales, consideradas unas de las más puras del país.

Este crecimiento como destino turístico ha puesto al municipio en el radar nacional. Y con esa visibilidad, también ha crecido la duda: ¿cómo se le llama a alguien nacido en Choachí?

¿Cuál es el gentilicio correcto de Choachí?

La forma correcta de referirse a los habitantes de Choachí es:

Choachuno (en masculino)

(en masculino) Choachuna (en femenino)

Aunque en algunos contextos informales pueden escucharse variaciones como “choachinense” o incluso “choachieño”, estos no son reconocidos como gentilicios oficiales, ni por los registros lingüísticos, ni por el uso común en la región.

¿De dónde viene la palabra “choachuno”?

El español tiene múltiples maneras de formar gentilicios, y la elección de un sufijo u otro depende muchas veces del uso tradicional o del ritmo fonético de la palabra base.

En este caso, al provenir de un topónimo terminado en vocal (Choachí), lo más natural fonéticamente en la región fue agregar el sufijo “-uno/una”, que también se ve en otros municipios de Cundinamarca, como:

Calera → Caleruno

Guasca → Guasqueño

Tocaima → Tocaimuno

Este gentilicio es ampliamente utilizado por los habitantes del municipio y ha sido adoptado también en documentos institucionales y medios de comunicación locales.

¿Y qué dicen los mismos choachunos?

Para los propios habitantes de Choachí, el gentilicio no es motivo de discusión: se identifican con orgullo como choachunos. De hecho, en celebraciones culturales, ferias municipales y discursos oficiales, se usa frecuentemente esta forma para exaltar la identidad local.

Además, varios emprendimientos, restaurantes y proyectos turísticos del municipio llevan en su nombre la palabra “choachuno”, como parte del fortalecimiento de la marca territorial.

Gentilicios curiosos en Colombia

Colombia tiene más de 1.100 municipios y muchos de ellos tienen gentilicios únicos o poco conocidos. Algunos ejemplos curiosos incluyen:

Tibasoseño (de Tibasosa, Boyacá)

(de Tibasosa, Boyacá) Zapatoca (de Zapatoca, Santander)

(de Zapatoca, Santander) Cachipayuno (de Cachipay, Cundinamarca)

(de Cachipay, Cundinamarca) Pastoano (de Pasto, Nariño)

Este tipo de gentilicios, aunque en ocasiones generan confusión, son parte de la riqueza lingüística y cultural del país.