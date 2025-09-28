Cómo ganar masa muscular después de los 60 años: Ejercicios sencillos clave para proteger los huesos
Con estrategias adecuadas es posible estimular el crecimiento muscular y mantener un organismo activo
Cuidar la masa muscular es fundamental para mantener la salud y el bienestar. Los músculos no solo permiten el movimiento, sino que también protegen las articulaciones, ayudan a conservar una buena postura y sostienen un metabolismo activo.
Cuando la masa muscular disminuye por la edad o una mala alimentación, aumentan los riesgos de debilidad, caídas y pérdida de independencia. Por eso es importante mantener hábitos que fortalezcan los músculos.
La nutricionista e investigadora Carla Prado afirma en el portal web de medicine.net que “el músculo es muy importante para el movimiento y el equilibrio, para la postura, la fuerza y la potencia, pero también es un reservorio de aminoácidos. Cuanto más pierdes, mayores son las consecuencias”.
Cómo ganar masa muscular después de los 60 años
Al llegar a los 60 años, fortalecer los músculos ya no es solo una cuestión estética, sino una necesidad para conservar energía, estabilidad y autonomía en la vida diaria. Puesto que, en esta etapa, el cuerpo tiende a perder fibras musculares de manera natural, lo que puede reducir la fuerza y aumentar la posibilidad de lesiones.
Aun así, con estrategias adecuadas es posible estimular el crecimiento muscular y mantener un organismo activo y resistente.
Recomendaciones para estimular la masa muscular después de los 60 años:
- Practicar movimientos de resistencia de forma progresiva, usando pesas ligeras, bandas elásticas o simplemente el propio cuerpo.
- Alternar esas rutinas con caminatas al aire libre, ciclismo suave o natación para mantener la resistencia cardiovascular.
- Asegurar un aporte equilibrado de alimentos ricos en proteínas en cada comida, como lácteos, legumbres o carnes magras.
- Incluir nutrientes que favorezcan huesos y músculos, como vitamina D y calcio, ya sea a través de la dieta o bajo supervisión médica.
- Beber agua con frecuencia para facilitar la recuperación y evitar la fatiga.
- Priorizar un descanso nocturno de calidad, ya que durante el sueño el tejido muscular se regenera.
- Mantenerse en movimiento durante el día, evitando pasar muchas horas sentado.
Ejercicios sencillos clave para proteger los huesos
- Sentadillas sin peso: párese derecho, separe los pies al ancho de los hombros y flexione lentamente las rodillas como si fuera a sentarse en una silla. Mantenga la espalda recta y luego vuelva a la posición inicial.
- Zancadas o desplantes: adelante un pie y doble ambas rodillas hasta que la pierna trasera quede cerca del suelo. Luego empuje con fuerza para volver a la posición de inicio y repita con la otra pierna.
- Elevaciones de talones: Colóquese de pie, apoye bien los pies y eleve lentamente los talones, quedando en puntillas. Baje despacio y repita varias veces.
- Marcha en el sitio: Eleve una rodilla y luego la otra, imitando el movimiento de caminar sin desplazarse. Mantenga un ritmo constante durante unos segundos.
- Flexiones de brazos contra la pared: Apoye las palmas de las manos en una pared, incline ligeramente el cuerpo hacia adelante y flexione los codos llevando el pecho cerca. Luego empuje para volver a la posición inicial.