Cómo ganar masa muscular después de los 60 años: Ejercicios sencillos clave para proteger los huesos

Cuidar la masa muscular es fundamental para mantener la salud y el bienestar. Los músculos no solo permiten el movimiento, sino que también protegen las articulaciones, ayudan a conservar una buena postura y sostienen un metabolismo activo.

Cuando la masa muscular disminuye por la edad o una mala alimentación, aumentan los riesgos de debilidad, caídas y pérdida de independencia. Por eso es importante mantener hábitos que fortalezcan los músculos.

La nutricionista e investigadora Carla Prado afirma en el portal web de medicine.net que “el músculo es muy importante para el movimiento y el equilibrio, para la postura, la fuerza y la potencia, pero también es un reservorio de aminoácidos. Cuanto más pierdes, mayores son las consecuencias”.

Cómo ganar masa muscular después de los 60 años

Al llegar a los 60 años, fortalecer los músculos ya no es solo una cuestión estética, sino una necesidad para conservar energía, estabilidad y autonomía en la vida diaria. Puesto que, en esta etapa, el cuerpo tiende a perder fibras musculares de manera natural, lo que puede reducir la fuerza y aumentar la posibilidad de lesiones.

Aun así, con estrategias adecuadas es posible estimular el crecimiento muscular y mantener un organismo activo y resistente.

Recomendaciones para estimular la masa muscular después de los 60 años:

Practicar movimientos de resistencia de forma progresiva, usando pesas ligeras, bandas elásticas o simplemente el propio cuerpo.

Alternar esas rutinas con caminatas al aire libre, ciclismo suave o natación para mantener la resistencia cardiovascular.

para mantener la resistencia cardiovascular. Asegurar un aporte equilibrado de alimentos ricos en proteínas en cada comida, como lácteos, legumbres o carnes magras.

Incluir nutrientes que favorezcan huesos y músculos, como vitamina D y calcio, ya sea a través de la dieta o bajo supervisión médica.

ya sea a través de la dieta o bajo supervisión médica. Beber agua con frecuencia para facilitar la recuperación y evitar la fatiga.

Priorizar un descanso nocturno de calidad, ya que durante el sueño el tejido muscular se regenera.

ya que durante el sueño el tejido muscular se regenera. Mantenerse en movimiento durante el día, evitando pasar muchas horas sentado.

