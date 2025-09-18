Champions League

Davinson Sánchez y el increíble error en la goleada sobre Galatasaray en Champions

El colombiano empató el compromiso para Frankfurt, que después le remontó a su equipo 5-1.

Davinson Sánchez de Galatasaray / Getty Images.

Davinson Sánchez de Galatasaray / Getty Images. / NurPhoto

Santiago Mojica Alarcón

Durante la semana inició una nueva temporada de Champions League, con PSG como el defensor del título. Luis Díaz, Luis Suárez, Richard Ríos o Juan David Cabal son algunos de los colombianos en competencia.

Davinson Sánchez, otro de los colombianos en la Liga de Campeones, estuvo presente en la goleada 5-1 de Eintracht Frankfurt (Alemania) sobre su equipo, Galatasaray (Turquía).

Le puede interesar: Davinson Sánchez ganará una millonada en Turquía: detalles del nuevo contrato con Galatasaray

Aunque el marcador o abrió el equipo turco a los 8′, el zaguero colombiano anotó el empate del rival al 37′, cuando Jonathan Burkardt cabeceó un balón dentro del área, y Sánchez estaba en medio de la trayectoria hacia la portería.

El portero se dispuso a recibir el disparo que primero picó en el césped, cuando el caucano de 29 años le cambió el destino con el brazo que tenía pegado al cuerpo, y sumó el empate para el cuadro alemán.

Cuando parecía que el primer tiempo finalizaría en igualdad, en tiempo de reposición Can Uzun anotó, y otro autogol, esta vez de Wilfried Singo, decretaron el 3-1, en menos de 12 minutos.

Autogol de Davinson Sánchez en Galatasaray por Champions

Noticia relacionada: Davinson Sánchez y Carlos Cuesta, campeones de la Liga en Turquía y logran un doblete histórico

Davinson Sánchez tendrá oportunidad para reponerse con su equipo y afición cuando reciba a Liverpool por Champions, el martes 30 de septiembre desde las 2:00 pm, en RAMS Park, Estambul.

En la Superliga Turca marcha líder con 4 puntos de ventaja sobre segundo que es Fenerbahce de Jhon Durán, que en las últimas horas presentó la salida del entrenador José Mourinho a Benfica de Richard Ríos.

En este certamen recibirá a Konyaspor en la siguiente jornada, válido por la fecha 6, el lunes 22 de septiembre a las 12 del mediodía.

La temporada de Sánchez

Luego de su paso por Atlético Nacional, Ajax y Tottenham, en septiembre de 2023 llegó Davinson al club más campeón del futbol turco, donde suma 6.480′ minutos en cancha, 9 goles y 4 asistencias, desde su posición como defensor central.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad