Capturan en Tunja a capo albanés buscado por Interpol

Un ciudadano albanés, requerido por las autoridades italianas mediante circular roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir y narcotráfico, fue capturado en Tunja gracias a labores de verificación migratoria adelantadas por Migración Colombia en Boyacá.

FOTO I MIGRACIÓN COLOMBIA Ampliar

El extranjero, que se desplazó desde Bogotá hasta la capital boyacense para realizar un trámite en las oficinas de la entidad, fue detectado en medio de controles. Según las autoridades, habría intentado evadir los sistemas de seguridad trasladándose a Tunja bajo la idea de que allí le sería más fácil pasar inadvertido.

Tras su identificación, Migración Colombia puso al ciudadano a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que a través de su Oficina de Asuntos Internacionales continuará con el proceso de extradición. «...En el país no hay espacio para quienes pretenden esconderse de la justicia internacional...», señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, al reafirmar el compromiso con la seguridad y la cooperación internacional contra el crimen transnacional.