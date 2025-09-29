Cali se convertirá en capital de la biodiversidad con la Gran Vitrina Verde: fechas y detalles

Colombia

La Plazoleta de San Francisco volverá a ser el corazón ambiental de Cali; pues recibirá una nueva versión de la Gran Vitrina Verde de Colombia, en el marco de la Semana de la Biodiversidad. Esta edición llega con la propuesta de reunir en un mismo lugar a más de 300 negocios verdes de todo el país.

Cali se está consolidando como la capital de la biodiversidad en Colombia. Lo que empezó con la COP16 ya no es un recuerdo aislado, sino el inicio de una transformación cultural que invita a replantear la forma en que se consume, produce y convive con el entorno. Por ese motivo, acá le contamos todo lo que debe saber sobre este icónico evento.

Fecha y detalles de la Gran Vitrina Verde en Cali

Este evento se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre y llegará con una propuesta que va más allá de una feria comercial; pues habrá ponencias, muestras de cocina en vivo, conversatorios y actividades culturales que mostrarán la diversidad de Colombia en todas sus formas: la natural, la gastronómica y la humana.

“¿Se imaginan lo que significa recorrer en pocos pasos el Amazonas, el Pacífico, el Caribe o los Andes? Eso es lo que ocurrirá: productos de todas las regiones, desde cafés especiales hasta artesanías, pasando por maderas plásticas, bloques de construcción elaborados con residuos y alternativas energéticas. Todo esto con un mismo mensaje: se puede producir riqueza sin destruir la naturaleza”, mencionó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Detrás de cada negocio verde, hay una historia que vale la pena escuchar, ya que se trata de familias que encontraron en la sostenibilidad una oportunidad para salir adelante, comunidades que rescatan saberes ancestrales y emprendedores que apuestan por innovar sin agotar los recursos: “Apoyarlos no es un acto de caridad, es una inversión en nuestro propio bienestar”, indicó el funcionario.

Asimismo, en el desarrollo del evento se entregarán 50.000 árboles, según la CVC, como “un gesto que, más que simbólico, es una declaración de principios, de sembrar futuro en lugar de hipotecarlo”, tal como aseguran.

De esta manera, Cali tiene hoy una oportunidad de oro: demostrar que el desarrollo puede ser verde, inclusivo y culturalmente diverso, por lo que se espera que esta vitrina no sea solo un evento pasajero, sino el punto de partida para un movimiento ciudadano que entienda que defender la biodiversidad es, en el fondo, defendernos a nosotros mismos.

“La Semana de la Biodiversidad debería dejarnos una reflexión: cada decisión de compra es también una decisión ambiental. Si elegimos consumir productos que respetan la vida, estamos contribuyendo a un país más justo y a un planeta más sano”, asegura Suárez.

Además, cabe destacar que esta propuesta es posible gracias al liderazgo de la CVC, la Gobernación del Valle del Cauca y ASOCARS, que reúne a las 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país.