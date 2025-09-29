Alcaldía de Bogotá anuncia cambios en los protocolos para permisos de eventos masivos

Bogotá D.C

Ante la polémica de la cancelación a último minuto del concierto del rapero estadounidense, Kendrick Lamar , en el escenario de Vive Claro en Bogotá, el alcalde Galán anunció modificaciones en los tiempos para los permisos de eventos masivos.

“Nosotros ya tomamos la decisión de una modificación de esos tiempos del SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico) que vamos a tramitar para que los eventos tengan que estar con permiso definido, sí o no, cinco días antes de su realización“, afirmó Carlos Fernando Galán.

Este anuncio lo realizó el mandatario luego de que Ocesa, una de las empresas organizadoras del evento, señalara que el sistema de permisos para eventos masivos en el capital está “obsoleto”.

Sin embargo, desde el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) aseguraron que los organizadores del concierto tardaron en presentar un documento.

Esa información la confirmó también Galán. “En este caso, por ejemplo, hubo una decisión inicial el 19 (de septiembre) y después presentaron nuevamente documentos adicionales de manera tardía hay que decirlo. Entonces eso fue lo que llevó a esta situación”.

Ahora, el alcalde precisó que si faltando 5 días para el evento no se han aprobado los permisos, no se permitirá la realización de este. Esto con el propósito de evitar próximas cancelaciones de eventos culturales a última hora.